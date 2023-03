Udinese – In Spagna sono certi: “Friulani vera sorpresa di questo torneo”

In queste stagioni l'Udinese si è sempre messa in mostra per le sue grandi qualità principalmente sul mercato. Da quando esiste la presidenza Pozzo, il tipo di sostenibilità adottata dal team ha sempre funzionato e soprattutto portato i suoi frutti. Dalla città del Friuli Venezia Giulia sono passati alcuni dei giocatori più importanti degli ultimi decenni, possiamo pensare a Alexis Sanchez, come il neo campione del mondo (da assoluto protagonista) Rodrigo De Paul. Non solo in Italia si sono accorti dei grandi guadagni che l'Udinese riesce a fare con queste operazioni. Proprio negli ultimi giorni ha parlato anche uno dei quotidiani più importanti di tutta la Spagna sul modo di gestire il team adottato dalla presidenza Pozzo.

Un club sostenibile

Il giornale ci ha tenuto a ricordare che l'Udinese è il quarto club al mondo per sostenibilità ed è stato messo fuori dal podio solamente da società come il Liverpool ed il Real Madrid. Inoltre va anche ricordato che i bianconeri sono l'unico club in Italia ad avere una maglia da calcio che è al 100% riciclabile. Un vero e proprio pregio per una società green come quella del Friuli.