News Udinese – Lo spareggio salvezza si giocherà al Friuli? / Le ultime

Il campionato italiano è terminato per l'Udinese ed anche per altre diciassette squadre. Al momento, però, non è lo stesso per lo Spezia e l'Hellas Verona. Le due società sono attese da uno spareggio con gara secca per decidere chi resterà nella massima serie del calcio italiano. Chi perderà, invece dovrà retrocedere nella seconda serie. Al momento come stadio neutro prescelto per la sfida sembra esserci la Dacia Arenadi Udine, anche se nelle ultime ore sono usciti dei problemi non indifferenti che potrebbero cambiare tutto ancora una volta. La vicinanza e soprattutto la possibilità che entrambe le tifoserie possano incontrarsi prima di Udine, rende tutto più pericoloso e di conseguenza si pensa ad un'altra alternativa. Nelle ultime ore si sta pensando anche alla possibilità di una gara in quel di Reggio Emilia. Il Mapei Stadium sarebbe alla giusta distanza e permetterebbe a tutti di accedere alla gara senza problemi. Solo nelle prossime ore scopriremo se la Dacia Arena ha finito la sua stagione oppure deve ancora attendere.