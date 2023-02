Udinese-Spezia / Duello tra infermerie stracolme: tutti i giocatori out

Sono tanti i giocatori che non potranno essere partecipi nel corso del prossimo incontro di campionato tra lo Spezia e l'Udinese. Le ultime

Redazione

Udinese-Spezia sarà un match fondamentale per entrambi le squadre. Una partita che vale molto più che una semplice stagione visto che entrambi le società vogliono vincere a tutti i costi. Da una parte abbiamo un Udinese che sa che dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti soprattutto in difesa. Dall'altra, invece, uno Spezia che è ugualmente in emergenza ma in un altro ruolo: la porta. Si parla di una sfida che vedrà i due tecnici al centro di un vero e proprio uragano con due tifoserie pronte a inveire se si dovesse tornare a casa con un risultato diverso dai tre punti finali. Nel frattempo non possiamo fare altro che fermarci un secondo ed andare a vedere tutti i giocatori che saranno out nel corso del prossimo incontro.

Partiamo dagli avversari. Lo Spezia (come detto in precedenza) sa benissimo che difficilmente potrà riavere uno dei suoi due portieri già questa domenica e di conseguenza si prepara Federico Marchetti a difendere la porta delle aquile. Al momento va ancora identificato con precisione l'infortunio di Bartolomej Dragowski, ma sembra essere abbastanza serio a tal punto che solo stasera dopo la risonanza magnetica si saprà per quanto tempo starà fuori il polacco. Allo stesso tempo è out anche Zoet (secondo portiere). Assieme a loro dovranno alzare bandiera bianca anche altri due pezzi importanti come Simone Bastoni ed Emil Holm.

Casa Udinese — Dopo questa mattina non si sorride in casa Udinese. Il primo a dare forfait èEnzo Ebosse che non ci sarà fino a fine stagione. Assieme a lui vanno anche monitorate le condizioni di Nehuen Perez (non al meglio). Non dimentichiamo anche la squalifica di Jaka Bijol che mette la difesa in una situazione di completa emergenza. Dagli infortuni passiamo al mercato in entrata. Il direttore Marino lavora alla prossima stagione. Il nuovo Kvara potrebbe vestire bianconero <<<