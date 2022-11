Spezia-Udinese / Mister Gotti può sorridere: torna un titolarissimo

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Un match importante con lo Spezia dell'ex mister Luca Gotti

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra dopo un ottobre molto difficile ha intenzione di rilanciarsi in questo novembre e potrà farlo nei due incontri prima della lunghissima pausa. Il primo sarà domani sera contro lo Spezia di Luca Gotti. Una squadra che ha bisogno di punti e che li sta trovando principalmente all'interno delle mura amiche, motivo per cui non sarà un match semplice. Nel frattempo il tecnico spezzino può anche sorridere visto che nelle ultime ore ha recuperato un titolare imprescindibile nello scacchiere tattico bianconero. Ecco il giocatore al centro di ogni discorso.

Il protagonista dell'articolo è Simone Bastoni. Il capitano ed anche unico giocatore rimasto di La Spezia all'interno del club vuole guidare la sua squadra alla prossima vittoria. Per farlo c'è bisogno di tutti e il suo ritorno non può essere altro che un'iniezione di fiducia per tutto l'ambiente. Ora tocca al mister decidere se metterlo titolare dal primo minuto o solamente a partita in corso. Sicuramente non sarà facile, ma la squadra sa che al Picco si può fare il massimo e di conseguenza ottenere qualche punto importante in classifica. Ecco il programma dei bianconeri da adesso fino al fischio d'inizio.

Da oggi fino al via del match — In programma questo pomeriggio la classica rifinitura in cui si ripasseranno tutti i movimenti e le giocate da dover fare. Poi si andrà tutti insieme in albergo e solo il giorno dopo si raggiungerà il campo da gioco con il fischio d'inizio che è programmato per le 18 e 30 (primo match della prossima giornata).