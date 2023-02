Udinese-Spezia / Parla Sottil: “Un bene aver recuperato Perez e Masina”

L'Udinese di mister Sottil continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco le parole del tecnico in vista del match

Redazione

Il tecnico dei bianconeri ha detto la sua in vista del prossimo incontro di campionato. Domani si scenderà in campo e bisognerà farlo contro una società agguerrita come lo Spezia di mister Leonardo Semplici. Una sfida che difficilmente può essere sottovalutata anche perché l'Udinese non vince, tra le mura amiche, da decisamente troppo tempo. Ricordiamo che l'ultimo successo è stato registrato lo scorso settembre contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere le dichiarazioni di Mister Sottil alla vigilia dell'incontro che si disputerà in una Dacia Arena gremita.

"Per Ebosse ci dispiace moltissimo. L'augurio è quello che possa recuperare il prima possibile, noi non possiamo fare altro che attenderlo a braccia aperte". La conferenza si è aperta subito con qualche dichiarazione nei confronti di un difensore importante come Enzo Ebosse. Subito dopo, però, si è passato ai recuperi fondamentali proprio in un reparto cruciale come la difesa: "Aver recuperato Perez e Masina è un bene: se i giocatori sono disponibili è un bene per tutto e per tutti, per la squadra, la qualità e l’intensità degli allenamenti, queste sono senza ombra di dubbio le cose più importanti". L'intervista non si conclude qua, visto che non è mancato un commento al dualismo tra Pereyra e Thauvin.

Il duo Pereyra-Thauvin — "Pereyra è un giocatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, un vero valore aggiunto. Thauvin sta ritrovando la condizione migliore, lavora con intensità ed entusiasmo". Sottil ci ha tenuto a specificare che il loro innesto è un valore aggiunto sia da inizio gara che a partita in corso. Infine non è mancato anche un grazie ai tifosi con la promessa che ci penserà la squadra a trascinare il pubblico alla vittoria e all'entusiasmo finale.