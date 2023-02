Udinese-Spezia / Probabili formazioni: le decisioni di Sottil e Semplici

L'Udinese non vede l'ora di scende in campo domani pomeriggio per poter tornare a vincere. Il successo in casa manca da davvero troppo tempo, si parla della sfida di campionato contro in neroazzurri di Simone Inzaghi dello scorso settembre. Adesso arriva il momento di invertire la rotta, anche perché l'Europa è davvero a rischio e la paura è quella di finire il campionato in maniera mediocre e senza obiettivi finali. Quella di domani, di conseguenza, si prospetta come un vero e proprio crocevia per la stagione della squadra bianconera. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a scoprire le probabili formazioni con le scelte di mister Sottil per l'Udinese e il neo arrivato mister Semplici per lo Spezia.