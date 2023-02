Udinese-Spezia / Semplici: “Contro i friulani sarà una partita difficile”

Lo Spezia sa che la partita di domani pomeriggio sarà fondamentale per l'andamento del resto del campionato. Stiamo parlando di una squadra che dopo un buon girone d'andata, adesso si trova nel mezzo di una lotta salvezza senza esclusione di colpi. Proprio per questo motivo è stato esonerato l'ex mister Luca Gotti per fare spazio al neo arrivato Leonardo Semplici . Il toscano dopo le salvezze raggiunte con la Spal e con il Cagliari ha voglia di ripetersi anche quest'anno con la squadra ligure. Proprio ieri pomeriggio è andata in scena la sua conferenza stampa di presentazione. Andiamo a leggere le dichiarazioni in vista del prossimo incontro di campionato contro l'Udinese di mister Andrea Sottil.

Indizio di formazione

"Shomurodov e Nzola sono due attaccanti di grande valore, chiaro che si dovrà trovare l'equilibrio giusto per far sì che loro possano dare quell'apporto che tutti si aspettano". Questo che ci da Semplici potrebbe essere un indizio in vista dello scontro di domani pomeriggio. Sicuramente l'uzbeko e il francese hanno le qualità per poter fare male a tutte le difese del nostro campionato e lo hanno dimostrato anche nel corso delle precedenti stagioni.