Spezia-Udinese / Le parole di Sottil: “Oggi la partita più importante”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco le parole del tecnico Andrea Sottil nel prepartita della gara odierna

Il team allenato da Andrea Sottil si prepara all'incontro che inizierà tra qualche minuto. L'avversario odierno non sarà dei più semplici, visto che ha un bisogno disperato di raggiungere punti importanti per la possibile salvezza. I tre punti, però, servono come il pane anche alla squadra friulana che vuole credere ancora nel sogno europeo, nonostante non sia proprio facile da raggiungere. Quella di oggi non sarà una partita scontata e dovremo aspettarci colpi di scena dal primo all'ultimo minuto. A presentare i prossimi novanta minuti ci ha pensato proprio il tecnico dell'Udinese: Sottil. Ecco le parole del mister ex Ascoli in vista di questo incontro di campionato.

"Quello di Spezia è senza ombra di dubbio un campo ostico, contro un avversario che avrà grossa determinazione. Noi saremo assolutamente pronti per rispondere. Veniamo da buone prestazioni, manca la vittoria da un po’ di tempo ma la squadra ha sempre dimostrato di essere in partita e sul pezzo". In questa prima parte ha cercato in tutti i modi di continuare a tranquillizzare la squadra nonostante non stia vivendo un grandissimo momento di forma. L'intervista comunque non si conclude qua, visto che sempre Sottil ha detto la sua anche sul prossimo incontro di campionato con il Napoli (attualmente capolista).

Una gara per volta — "La partita più importante è quella di stasera". Poche battute, ma coincise per far capire a tutto il gruppo squadra ed anche ai giornalisti che bisogna ragionare giornata dopo giornata e non creare film mentali, che non possono fare altro se non destabilizzare l'ambiente.