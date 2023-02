Udinese-Spezia / I precedenti tra i team: tutto in perfetto equilibrio

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri di campionato. Nel frattempo andiamo a vedere tutti i precedenti tra lo Spezia e i friulani

Quello di domenica è senza ombra di dubbio uno degli incontri più importanti della stagione bianconera. L'Udinese se la dovrà vedere con uno Spezia a caccia di punti pesanti per ottenere la salvezza. Allo stesso tempo anche i friulani hanno assoluto bisogno delle tre lunghezze per poter continuare a sognare un piazzamento all'interno delle prossime competizioni europee. Domenica ci si attende un match senza alcuna esclusione di colpi. Sin dai primi minuti le due squadre dovranno essere attente per poter fare la differenza e portare a casa questa vittoria che manca da troppo tempo. Nel frattempo andiamo a vedere i precedenti tra la società della Liguria e quella del Friuli Venezia Giulia.

Al momento da quando le due società si sono trovate (per la prima volta) nella massima serie del calcio italiano è ancora tutto in parità. Il primo incontro è stato vinto dalle aquile che proprio contro l'Udinese hanno ottenuto il loro primo successo in Serie A. Un 2-0 con reti firmate da Andrej Galabinov. Al ritorno, però, i bianconeri si sono presi subito la rivincita grazie ad una vittoria per 1-o con ben due espulsi. Il gol che valse tre punti era stato siglato da Rodrigo De Paul che si farà anche cacciare fuori qualche minuto più avanti.

Le ultime sfide — Quest'anno non possiamo dimenticare la partita giocata al Picco. L'uno a uno finale lascia un po' di amaro in bocca ad un Udinese che prima ha rischiato di affondare e poi di vincerla, ma la traversa ha impedito la rete del vantaggio al brasiliano Walace. Quella di domenica, come detto in precedenza, sarà una partita a dir poco fondamentale e l'Udinese deve fare di tutto per poter portare a casa i tre punti.