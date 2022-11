Spezia-Udinese / Scelto il direttore di gara del match: tutti i precedenti

Domani alle ore 18 e 45 si scende in campo per quello che è il penultimo match di questo 2022. Le squadre non vedono l'ora di dire la loro e fare la differenza in maniera da poter chiudere nel miglior modo possibile questa annata. Al momento c'è ancora molto da fare, soprattutto per l'Udinese che dopo un super Settembre si vuole rilanciare dopo un mese d'ottobre non proprio positivo. Il match contro lo Spezia potrebbe essere l'occasione perfette, anche se gli uomini di Gotti sono pronti per dare tutto sul campo da gioco e cercare in tutti i modi di prendersi punti importanti per la salvezza. Da pochissimo è stato scelto il direttore di gara per il prossimo incontro. Ecco di chi stiamo parlando e scopriamo tutti i precedenti con le due squadre.