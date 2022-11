Spezia-Udinese / Chi schierare e chi no: i consigliati per il Fanta

Si avvicina il match di La Spezia tra i bianconeri di Luca Gotti e quelli di Andrea Sottil. Ecco tutti i giocatori consigliati al Fantacalcio

Redazione

Domani pomeriggio si scende in campo ed il match in programma è di altissima fattura. Da una parte ci sarà l'Udinese di Andrea Sottil e dall'altra una squadra di grande livello come lo Spezia di Luca Gotti. Una partita dalle grandi aspettative per tutte e due le compagini, la squadra di casa vuole allontanarsi dalla zona retrocessione mentre quella di trasferta non vede l'ora di poter tornare alla vittoria. Tra i ventidue giocatori in campo potrebbe esserci chi è alla ricerca del bonus e chi, invece, dovrà accontentarsi di una prestazione di difesa nei confronti dell'avversario. Ecco chi schierare e chi no in vista della prossima giornata del fanta.

Partiamo subito forte e in maniera quasi scontata consigliamo entrambi le prime punte delle due squadre. Dentro sia Nzola che Beto (se li avete). Il primo ha segnato solamente tra le mura amiche e non dimentichiamo che è pure rigorista, mentre il secondo vive per il gol e le sei marcature in stagione (quattro da subentrato) costringono a metterlo non titolare, ma titolarissimo. Altri talenti che possono fare molto bene sono Roberto Pereyra che è sempre più cuore oltre che capitano dei bianconeri e Gerard Deulofeu, anche perché se metti lo spagnolo vai sempre sul sicuro.

Gli sconsigliati — Per quanto riguarda i giocatori sconsigliati partiamo dal francese Jean Victor Makengo. Da inizio stagione non è mai entrato prepotentemente in zona bonus e soprattutto da qualche partita a questa parte non è neanche titolarissimo visto che fisicamente non è al meglio. Il secondo giocatore è Destiny Udogie che per via dell'affaticamento potrebbe anche non scendere in campo.