News Udinese / Lele Adani: “Squadra credibile. Adoro come gioca Samardzic”

Il noto opinionista sportivo Lele Adani ha parlato alla Bobo Tv del momento di forma che stanno attraversando i friulani

Redazione

L'Udinese ormai non è più una sorpresa. La ciurma di Sottil ha inanellato il sesto risultato utile consecutivo, riuscendo a uscire indenne anche da una trasferta che la vedeva contrapporsi a una delle squadre più in forma della Serie A, ovvero i biancocelesti di Sarri. Il risultato incredibile, oltre a non perdere da 9 partite, è il fatto che i friulani hanno incontrato 8 squadre che fanno parte della seconda metà di classifica (mancano solo Juve e Napoli). Calendario che quindi può cominciare a sorridere ai bianconeri che però dovranno essere bravi a non sottovalutare nessun incontro futuro.

Questa corsa verso obiettivi insperati sta sconvolgendo il mondo degli addetti ai lavori. Tutti parlano sulla stampa sportiva nazionale del momento dei friulani, capaci di far parlare di sé oltre che per i risultati per il tipo di gioco e di ritmo tipicamente accostato a quello che si vede in Premier League. Tra le tante personalità, anche ieri durante la trasmissione su Twitch "Bobo TV" si è parlato di Udinese.

Le parole di Lele Adani

Sul momento dell'Udinese ha voluto esprimere il proprio pensiero l'ex giocatore e opinionista Lele Adani: "Con la Lazio c'è stata l'ennesima conferma dell'Udinese che ha pure preso due traverse. Una squadra che attacca, accompagna e gestisce la palla con qualità. Io come giocatore adoro Samardzic e il suo modo di stare in campo. Di lui mi ruba l'occhio il modo in cui fa le scelte e la classe che fa trapelare tramite le sue giocate. L'Udinese all'Olimpico non ha mai meritato di perdere contro una formazione che veniva da tre 4-0 consecutivi. L'undici di Sottil ha saputo far correre indietro una formazione che di solito, grazie al suo modo di giocare, è abituata a ottenere campo in avanti. Società credibile. È una realtà che può fare benissimo".