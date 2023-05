Udinese – Squadra in crisi e l’infermeria non aiuta: la giornata bianconera

Termina un'altra giornata in quel di Udine, più precisamente al Bruseschi. La squadra di Andrea Sottil è tornata ad allenarsi dopo la dura sconfitta subita contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Adesso l'obiettivo è il match di campionato che si giocherà questo sabato alle 15 all'Arechi di Salerno. Una partita contro una squadra ostica che in questo ultimo periodo sta mettendo in difficoltà tutte le sue avversarie. Per trovare la quadra il mister avrà bisogno di tutti i suoi uomini più importanti, ma ad oggi dall'infermeria continuano a non arrivare delle belle notizie .

Il primo giocatore ad alzare bandiera bianca è Destiny Udogie, per lui nessun guaio fisico ma semplicemente una squalifica per somma di ammonizioni. Assieme a lui non ci saranno anche gli altri due esterni di ruolo. Il primo è Kingsley Ehizibue che per via dell'infortunio subito qualche settimana fa contro il Napoli ha già messo la parola fine su questo campionato. Il secondo è Festy Ebosele ancora alle prese con la brutta botta subita contro la Fiorentina. Assieme a loro si aggiungono anche due attaccanti molto importanti come Isaac Success e Gerard Deulofeu. Entrambi hanno finito la loro stagione anticipatamente e si parlerà del loro ritorno solo ad Agosto. Con questa infermeria toccherà a Sottil trovare delle possibili soluzioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Ecco chi sostituirà i giocatori out <<<