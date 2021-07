News Udinese – La squadra in campo, aggiornamenti dal ritiro

Il mister non vuole lasciare nulla al caso. Andiamo a vedere come si è comportato il team durante l'allenamento di ieri

Redazione

L'Udinese in questo momento è concentratissimo su tutti i fronti, sia sul campo che fuori. Per quanto riguarda la parte che si svolge lontana dai campi da gioco ci si affida completamente al direttore dell'area tecnica Pasquale Marino, che non ha mai deluso le aspettative in una carriera quasi trentennale. Nel campo invece è fiducia totale nel coach Luca Gotti, anche lui come Marino vuole essere decisivo e fautore di un grande progetto. Nella giornata di ieri, la squadra, è tornata in campo per preparare al meglio i prossimi impegni che la aspettano. Il mister non vuole lasciare nulla al caso in questa stagione 2021/2022, motivo per cui la squadra sta lavorando durissimo. Andiamo a vedere come si è comportato il team durante l'allenamento di ieri.

La seduta

Nuovo giorno, nuova doppia seduta. Per l'ennesima volta da quando è iniziata la preparazione, la squadra bianconera ha svolto un doppio allenamento. Le gambe iniziano a pesare, ma tutto è progettato per arrivare in forma smagliante per il primo match di campionato contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri la squadra ha diviso il lavoro in due parti. Al mattino lavoro tecnico con tanto di partitelle con le porte piccole in campo ridotto. Pausa nelle ore più calde della giornata e poi si è scesi in campo per il secondo training di giornata. Solo lavoro tattico per gli uomini di Mister Gotti, che sta cercando di preparare al meglio un impegno pre stagionale, scopri qual è.

L'imminente amichevole

Il lavoro tattico era finalizzato per la partita che andrà in scena oggi alle ore diciotto tra Udinese e gli austriaci dello Sturm Graz. Il primo vero e serio test match per la squadra friulana che non ha nessuna intenzione di prendere sottogamba l'impegno, anzi vorrebbe attaccare ed essere pericolosa sin dall'inizio. Non finisce qui, perché come detto ad inizio articolo, ci si muove fortemente anche sul mercato. Scopri come <<<