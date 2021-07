Mercato Udinese – Il giocatore abbandona l’Udinese

Oggi parleremo di un giocatore che ha fatto parlare benissimo di se, ma è tornato nella sua squadra di provenienza, il Manchester City

Il mercato dell'Udinese è entrato nel vivo, ci sono state diverse operazioni a dir poco esaltanti, ma anche molte altre che sotto traccia non hanno lasciato il segno. Si è passato da affari roboanti come De Paul ad altri che sono rimasti sotto traccia, ma che potevano comunque essere giocatori molto importanti nell'ambiente bianconero. Oggi parleremo di un giocatore che ha sicuramente sempre fatto parlare benissimo di se, ma che per diversi motivi non è stato comunque riscattato dall'Udinese ed è tornato nella sua squadra di provenienza, il Manchester City. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, seguite l'articolo.

Il profilo

Il protagonista dell'articolo è il talento olandese Jayden Braaf. Il giocatore era arrivato ad Udine il primo febbraio di quest'anno. Ha dovuto sudare parecchio prima di avere la sua prima occasione, ma appena è stato messo in campo ha fatto subito faville, segnando contro il Benevento. La sfortuna sembra essersi accanita su di lui, un infortunio gli ha fatto perdere praticamente tutto il finale di stagione. Ponendo anche diverse domande sulle sue condizioni fisiche, che a fine stagione non hanno fatto altro che pesare sulla decisione definitiva della società. Scopri assieme a noi i motivi per cui il talento olandese non è stato riscattato.

Le motivazioni

L'Udinese guidata da Pierpaolo Marino alla fine ha deciso di non riscattare Jayden Braaf principalmente per due motivi correlati tra di loro. Il primo erano le sue condizioni fisiche precarie, che gli hanno fatto saltare più di qualche partite durante la mezza stagione in bianconero. La seconda è il prezzo del cartellino troppo alto, per un giocatore fortissimo e capace di sorprendere ma forse troppo fragile per il calcio dei grandi? Almeno questa sembra esser stata la lettura della dirigenza bianconera.