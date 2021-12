News Udinese – La squadra è pronta / Scenderà in campo oggi?

Il team bianconero era pronto al match odierno. Anche se le ultime news fanno pensare all'impossibilità che il match si giochi

Redazione

L'umore all'interno del gruppo squadra è fantastico, tutti i giocatori non vedevano l'ora di poter dire la propria contro i prossimi avversari. Stiamo parlando della Salernitana di Stefano Colantuono, ma le notizie dell'ultimo minuto confermano l'impossibilità nella riuscita del match. Di conseguenza per la società bianconera si prospetta la terza vittoria di fila, anche se difficilmente sarà un successo definitivo. Intanto andiamo a scoprire quale sarà la decisione che farà il club bianconero in vista dell'incontro di questa sera. Le ultime.

Si scende in campo

La dirigenza ha deciso comunque che si scenderà in campo, anche perché sennò sarebbe impossibile poter ricevere il momentaneo successo. Di conseguenza oggi il programma per la squadra non cambierà, verrà fatto tutto secondo la solita procedura, per poi constatare assieme all'arbitro l'impossibilità che il match si giochi. Solo a quel punto tutti i giocatori verranno rispediti a casa e potranno iniziare le vacanze natalizie. La situazione non sarà semplice per diverso tempo, dato che la palla verrà passata al tribunale sportivo, che dovrà decidere se il match si potrà rigiocare o meno. Sicuramente l'idea è quella che la partita venga giocata, anche perché ci sono due precedenti a favore della Salernitana. Intanto andiamo a vedere quando potrà essere recuperata.

Il recupero

Ci vorrà del tempo prima che la giustizia possa fare il suo corso, di conseguenza, si andrà molto in avanti per un possibile recupero. Non esistono ancora date sicure, ma il primo slot disponibile, ipoteticamente, sarebbe a fine Gennaio, dato che dopo la sosta natalizia, le squadre saranno alle prese con la Coppa Italia. Un imprevisto che complicherà e non poco il calendario della società bianconera, anche perché affrontare oggi la Salernitana è un conto, farlo tra qualche mese potrebbe essere diverso. Intanto andiamo a vedere le ultime sul caso che sta tenendo il banco in questa giornata. Le ultime <<<