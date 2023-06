Udinese – La squadra saluta Tolgay Arslan / Il video del club bianconero

Domenica sera è arrivata l'ufficialità dell'addio da parte del calciatore bianconero Tolgay Arslan. Dopo tre stagioni a servizio prima di Luca Gotti, poi di Gabriele Cioffi ed infine di Andrea Sottil. Il suo percorso all'Udinese si può valutare definitivamente completo. Ricordiamo che da quando è arrivato in Friuli Venezia Giulia Tolgay ha messo a referto la bellezza di centouno presenze e realizzato cinque gol oltre che due assist. Il più importante è sicuramente quello messo a referto questa stagione contro i neroazzurri di Simone Inzaghi, alla pari della rete segnata in estremo recupero contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. La società ringrazia il tedesco con un video che raccoglie tutti i migliori momenti passati con la casacca bianconera sulle spalle. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del mercato. Ecco le ultime su Becao <<<