Udinese – La squadra è sempre più green: tutte le iniziative adottate

L'attenzione all'ambiente è sempre stato al primo posto per una società come l'Udinese. Il tutto è stato confermato nel corso del W.F.S

Il team bianconero ha sempre avuto a cuore il bene del nostro ambiente ed infatti non è un caso ce una delegazione si sia presentata al World Football Summit. Nel corso di questa convention ha preso parola anche una delle varie persone della famiglia Pozzo a contatto con la società: Magda Pozzo . La signora si è fatta voce di tutte le strategie adottate dalla società bianconera per cercare di ridurre l'impatto, di un club della massima serie, nei confronti del nostro pianeta. Gli spunti interessanti sono stati diversi, ed ecco tutte le dichiarazioni in integrale rilasciate dalla protagonista dell'articolo.

Dal 2020 l'Udinese è stata la prima società sponsorizzata dalla Macron a fabbricare le sue magliette con un tessuto ecosostenibile e prodotto grazie al riciclo di ben 380 mila bottigliette di acqua da mezzo litro. Inoltre non dimentichiamo che Blue Energy fornisce alla Dacia Arena energia, ma solo in maniera rinnovabile ed a zero emissioni di CO2. Questo rende il club bianconero, uno dei più attenti su tutti i campi.