Udinese – Success e Beto ultima chance / Contro il Lecce momento verità

Il team friulano continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il punto sull'attacco che deve ancora fare a meno di Deulo

Redazione

Il team bianconero lavora intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato .Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di continuare a sorprendere proprio come fatto nella prima parte della stagione. L'obiettivo che tutta la città e non solo la società sogna è quello di un ritorno in Europa che oramai manca da più di un decennio. Per farlo, però, c'è bisogno di tutta la squadra e tutti i componenti che possono fare la differenza nessun escluso. In queste amichevoli si sta già facendo a meno di un calciatore molto importante come Gerard Deulofeu che è ancora ai box dopo il suo infortunio contro il Napoli dello scorso novembre. A sostituirlo ci sta pensando la coppia formata da Isaac Success e Beto, ecco come stanno rendendo i due attaccanti.

Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più dal bomber portoghese e dall'assist man nigeriano. In queste due prime partite sono stati impalpabili e tutte le difese li hanno arginati senza grossi problemi. Contro il Lecce potrebbe essere il momento della verità visto che se dovesse rientrare Deulofeu quella sarebbe l'ultima partita con in campo questo tandem. La coppia al momento non ha convinto nessuno, ma mai dire mai e soprattutto bisogna vederla all'opera contro una società che milita nel nostro campionato per poter avere un quadro generale della situazione.

Quando torna Deulo? — Il rientro dell'attaccante spagnolo è programmato per i prossimi giorni, anche se non sappiamo esattamente quanto tempo ci vorrà prima di poterlo riavere al 100% sul campo da gioco. Contro la Cremonese il primo test match e solo dopo si vedrà per quanti minuti potrà giocare la seconda punta spagnola.