News Udinese – Success o Thauvin? / Ecco chi sarà titolare alla prima

Isaac Success o Florian Thauvin? Questo è senza ombra di dubbio il dilemma del momento. La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto prima del match ufficiale in Coppa Italia contro il Catanzaro. Ad oggi la scelta ricade sul calciatore francese anche per una questione di forma fisica. Florian Thauvin ha dimostrato nel corso delle preparazione di essere in assoluta forma e soprattutto pronto per una maglia da titolare nel corso di questi primi incontri. Isaac è sceso per la prima volta sul campo da gioco solo questo sabato. Ancora troppo presto per poterlo rischiare dal primo minuto di gioco. Proprio per questo motivo la squadra contro il Catanzaro e soprattutto contro la Vecchia Signora si affiderà al calciatore ex Marsiglia.