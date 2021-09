News Udinese – L’andamento delle giovanili / Si susseguono le sorprese

La società si crea dalle giovanili e i giovani bianconeri vogliono sorprendere. Ecco come sono andati i loro impegni settimanali

Redazione

In questo articolo parleremo solamente delle giovanili. Sappiamo che spesso è proprio dalle cantere che nascono i talenti del domani, ma nell'ultimo periodo la società bianconera non è riuscita a far emergere nuovi talenti. Cosa su cui si punta moltissimo e si sta cercando in tutti i modi di migliorare. L'affermazione precedente prende ancora più valore se vediamo il grandissimo lavoro del reparto scouting. Nell'ultimo mercato sono arrivati diversi giovani che fanno pensare ad una linea verde tutta da esplorare, giocatori come Samardzic e Soppy o Udogie sono arrivati per fare la differenza nel tempo. Sarebbe fantastico se affianco a loro potremmo vedere dei giocatori nati e cresciuti vicino la Dacia Arena. Ecco come si sono comportate le giovanili in questo weekend.

La primavera

La prima a scendere in campo in ordine cronologico è stata la primavera del tecnico Jani Sturm. Arriva una grande vittori che pesa ai fini della promozione. Un ottimo 2-1 contro il Monza del patron Silvio Berlusconi. I ragazzi bianconeri hanno vinto con doppietta di Basha. L'italo egiziano si sta superando in questo inizio di campionato. Anche nelle amichevoli che anticipavano il campionato ha fatto fuoco e fiamme. Chissà se tra qualche tempo possa arrivare la convocazione per la prima squadra. Intanto andiamo a vedere i risultati delle altre squadre giovanili.

Le under

Ci sono stati altri tre match per le giovanili dell'Udinese. Sfortunatamente è arrivata solo una vittoria, quella dell'under 15 contro l'Hellas Verona per 1-0. Poi negli altri due impegni ci sono state due sconfitte. La prima è quella dell'under 16 contro il Vicenza, la partita è terminata 1-0. Stesso risultato per l'under 17 che esce sconfitta dal match contro gli scaligeri. Si lavora al futuro in tutti gli ambiti della società, anche sul mercato. Tante novità che si formano nella testa di Marino. Probabili colpi a sorpresa in vista <<<