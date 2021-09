Notizie Udinese – Nazionali: ecco i bianconeri convocati

In vista delle prossime gare di qualificazione al Mondiale 2022, due bianconeri sono stati convocati dalle rispettive nazionali

L'Udinese deve assolutamente uscire da questo periodo negativo. I friulani sono reduci da tre sconfitte consecutive, contro Napoli, Roma e Fiorentina. Le squadre affrontate sono di assoluto livello, ma dai bianconeri ci si aspettava qualcosa in più. Domenica prossima, i ragazzi di Gotti saranno impegnati nell'ostico campo di Marassi contro la Sampdoria. Dopo la settima giornata, la Serie A si fermerà per far spazio alle gare delle nazionali. Andiamo a vedere chi sono i giocatori dell'Udinese convocati.

Nahuel Molina

Nahuel Molina è diventato uno dei punti fermi dell'Argentina. Il ct Lionel Scaloni ha deciso di convocarlo anche per le gare di ottobre. In particolare, la Seleccion affronterà l'8 ottobre il Paraguay, l'11 l' Uruguay e chiuderà il 15 contro il Perù. Potrebbe essere un problema per Luca Gotti perchè appena due giorni dopo (il 17), l'Udinese sarà impegnata contro il Bologna. Tuttavia, il mese scorso, nonostante il classe '98 fosse rientrato da poco in Italia, venne schierato dal primo minuto con lo Spezia. Ancora è presto per parlare di quello che succederà tra tre settimane. Pensiamo al presente. Il laterale bianconero si giocherà il posto sulla destra con Gonzalo Montiel del Siviglia. Di seguito la lista completa dei convocati.

Ma passiamo all'altro bianconero.

Jens Stryger Larsen

Jens Stryger Larsen prenderà parte alle gare di qualificazione al Mondiale 2022 con la Danimarca. I ragazzi di Hjulmand sfideranno la Moldavia (9 ottobre) e l' Austria (12 ottobre). Fin qui, i danesi hanno avuto un rendimento perfetto. In sei partite hanno ottenuto altrettante vittorie, segnando ventidue gol e non subendone nemmeno uno. Già nelle prossime due gare potrebbe arrivare l'ufficialità della qualificazione. Sarebbe un risultato incredibile. L'esterno dell'Udinese sarà in ballottaggio con Daniel Wass del Valencia. Ecco l'elenco completo dei convocati.

Nel frattempo, torniamo a parlare di Serie A. Gotti pensa ad un cambio di modulo.