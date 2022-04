Udinese – Svanberg al Corriere dello Sport / Guerra ai bianconeri

Il team bianconero continua a crescere in vista del prossimo incontro. Intanto un avversario dichiara "guerra" ai friulani

Il team bianconero, dopo una sconfitta molto pesante subita alla Dacia Arena contro la Salernitana di Davide Nicola, si prepara per il rilancio. Alle porte un altro incontro tutt'altro che semplice, ma bisogna fare il massimo per poter ottenere il massimo sul campo e invertire la rotta. Faranno il loro rientro sul campo diversi giocatori importanti come Roberto Pereyra e Nahuel Molina ed anche il brasiliano cuore del centrocampo Walace stiamo parlando di tre talenti fondamentali per questa squadra e pronti per fare la differenza in tutto e per tutto. Nel frattempo ha detto la sua un avversario del team bianconero, stiamo parlando di Mattias Svanberg che quest'anno ha sorpreso la maggior parte degli addetti ai lavori, confermandosi come ottimo centrocampista. Ecco le sue parole sull'Udinese in vista del prossimo match.