Notizie Udinese – Da svincolato a titolare / Il ritorno di Zeegelaar

Il difensore centrale olandese passa da svincolato a titolare in meno di un mese. Ecco tutte le ultime su Marvin Zeegelaar e sul match

Redazione

Il team allenato da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Contro il Bologna bisognerà fare una vera e propria partita di sacrificio, anche per via dei tanti giocatori K.O. dopo i problemi fisici arrivati negli impegni con le nazionali oppure out per via di una semplice squalifica. L'obiettivo resta quello di portare a casa i tre punti anche dall'incontro che si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Non è dello stesso avviso il tecnico degli avversari che è pronto e sta già studiando tutti i possibili punti deboli di una squadra (che come detto) sarà in una vera e propria emergenza difensiva. Probabilmente arriverà la prima occasione per il difensore centrale olandeseMarvin Zeegelaar.

Dopo una stagione difficile come quella passata, non è arrivata la riconferma per il calciatore che ha già vestito altre due volte la maglia della squadra bianconera. Adesso, però, tutto sembra essere cambiato e ci si aspetta ancora di più per quella che potrebbe essere l'ultima chance della sua carriera. Il contratto di Marvin scade il prossimo giugno e solo con delle grandi prestazioni potrà mettersi in mostra in vista di questo finale di stagione. Non sarà semplice riuscirci, ma dopo aver passato più di sei mesi senza squadra, l'idea è quella che più di qualcosa potrebbe essere cambiato.

Tutti gli assenti — Con Rodrigo Becao e Nehuen Perez squalificati è molto probabile che arrivi subito la maglia da titolare. Vanno anche segnalate le condizioni non ottimali di due calciatori importanti come Adam Masina e Jaka Bijol. Ad oggi Sottil ha veramente tutta la difesa fuori in vista dell'incontro con il Bologna. Non ci si può perdere di vista nemmeno per un secondo e il prossimo match sta per arrivare in fretta e furia.