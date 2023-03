Notizie Udinese – Si svuota il Bruseschi / In 10 convocati dalle nazionali

In questi giorni si vuoterà il centro d'allenamento. Sono dieci i convocati dalle rispettive nazionali in vista dei prossimi match

L'Udinese cercherà di preparare al meglio il prossimo incontro di campionato contro il Bologna di Thiago Motta. Una sfida che ha un sapore europeo importante, visto e considerato che i due club stanno lottando per il settimo posto finale che garantirebbe una qualificazione alla prossima Conference League. In queste ore, però, bisogna anche fare i conti con gli infortunati e tutti i giocatori che invece partiranno per via delle convocazioni delle rispettive nazionali. Il campo d'allenamento dell'Udinese è destinato a svuotarsi, visto che sono dieci i giocatori pronti per partire verso questi due impegni con la nazione di appartenenza. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Il primo sia per importanza della nazionale che per il suo peso all'interno di quest'ultima è Nehuen Perez. L'argentino nell'ultimo anno è stato uno dei punti fissi della squadra di Lionel Scaloni. A lui è mancata solamente la convocazione al Mondiale in Qatar, per quella che è definibile come una vera e propria beffa sotto tutti i punti di vista. Non solo Nehuen, però, sarà impegnato nel corso dei prossimi dieci giorni. Ci sono anche altri calciatori chiamati come il duo Sandi Lovric e Jaka Bijol dalla Slovenia. Non dimentichiamo anche Festy Ebosele e James Abankwah impegnati rispettivamente con l'under 21 e l'under 19 dell'Irlanda.

Gli altri convocati — Le convocazioni non terminano qua di certo. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha convocato Simone Pafundi per i prossimi impegni con Inghilterra e Malta, mentre Destiny Udogie andrà con l'under di categoria. Il giovane Vivaldo Semedo raggiungerà i suoi compagni in Portogallo per dei match con l'under 18. Nestorovski torna nella sua Macedonia ed allo stesso tempo arriva la prima convocazione in nazionale maggiore per Lazar Samardzic. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi impegni di campionato. Contro il Bologna scatta una vera e propria emergenza. Ecco tutti i giocatori out <<<