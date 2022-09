Notizie Udinese | Il talento friulano è conteso tra Germania e Serbia

Lui alla Gazzetta dello sport aveva precisato di sentirsi tedesco, ma il doppio passaporto lo rende appetibile anche al c.t. serbo Dragan Stojkovic che ha rivelato di essere andato a Milano il 13 agosto per vederlo alla prima di campionato: "Gli ho spiegato le nostre intenzioni e non ho avuto impressione ci fosse un dilemma tra Germania e Serbia. L'accordo è che a marzo, per le gare di qualificazione all'Europeo, entrerà a far parte dello staff della nazionale serba". Da queste parole, il fantasista bianconero si andrebbe ad aggiungere ad un reparto di tutto rispetto già formato dagli "italiani" Milinkovic Savic, Kostic, Lukic, Radonjic e Ilic. Samardzic non ha confermato ma si è limitato a dire: "Per ora il mio unico pensiero è la nazionale tedesca, ho tempo per la decisione finale. Sono orgoglioso delle origini e mi sento anche un serbo". Vedremo quindi quale sarà la risposta all'arcano. quel che è certo è che il futuro per Lazar sarà luminoso. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Torna il mal di Brasile per Walace <<<