Udinese – Solo tante parole e poco altro: la giornata bianconera

Si conclude un'altra giornata in quel di Udine. La squadra di Andrea Sottil oggi non è scesa in campo e si è presa un giorno di riposo prima di iniziare a preparare il prossimo incontro con la Salernitana che si giocherà sabato. Nel corso di queste ultime 24h non sono mancate le sorprese. Dopo la sconfitta maturata ieri sera contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, l'Udinese non ci è stata e in conferenza il direttore Pierpaolo Marino ha espresso tutta la sua rabbia . Non sono mancate accuse sia all'arbitro che alla panchina della prima squadra della capitale.

Il tutto è nato per via di un fallo da rigore dubbio (secondo il dirigente campano) che Pairetto non è andato a rivedere al VAR. La Lazio non ha esitato ed è partita subito al controattacco, visto che prima ci ha pensato per direttissima Sarrispiegando che secondo lui il fallo di Masina non solo era rigore, ma andava sanzionato anche con il cartellino rosso. Poi poche ore fa anche le pagine social degli aquilotti hanno pubblicato un videomontaggio goliardico che aumenta senza ombra di dubbio le polemiche. Sarà una settimana in cui l'Udinese lavorerà a testa bassa, la sconfitta di ieri sera non ha fatto male solo alla classifica, ma anche all'orgoglio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il video che ha aumentato la polemica. Ecco il post dei biancocelesti <<<