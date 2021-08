Notizie Udinese – Buon compleanno Arslan: gli auguri della società – Video

L'Udinese ha voluto festeggiare il compleanno di Tolgay Arslan tramite un video postato sul profilo Instagram

Finalmente, domenica si riparte. Dopo tre lunghi mesi di assenza, la Serie A è pronta a tornare. I ragazzi di Gotti avranno un esordio durissimo. Alla Dacia Arena faranno visita Cristiano Ronaldo e compagni. Lo scorso anno, proprio una doppietta in extremis del fenomeno portoghese consegnò la vittoria ai bianconeri di Torino. I tifosi friulani sperano che questa volta andrà meglio. Tuttavia, oggi non c'è spazio per l'ansia e la preoccupazione. E’ giorno di festa in casa Udinese: Tolgay Arslan compie 31 anni . Vediamo allora come la società friulana ha voluto omaggiare il tedesco in questo giorno speciale.

Arslan cresce calcisticamente nell'Amburgo, dove tra giovanili e prima squadra milita dal 2009 al 2015. Successivamente si trasferisce in Turchia. Per quattro anni gioca con il Besiktas, poi passa agli acerrimi rivali del Fenerbahce. Il 18 settembre 2020 viene acquistato a parametro zero dall'Udinese. Il tedesco è stata una delle rivelazioni del campionato appena concluso. E' un giocatore duttile e versatile: può giocare sia interno che regista come vertice basso. Tuttavia, il tedesco ha avuto diverse difficoltà con la gestione dei cartellini gialli: in questa stagione ne ha presi nove, veramente tanti. Tutto sommato, la stagione del classe '90 si può considerare positiva. Durante questa sessione di calciomercato Arslan è stato cercato da diversi club di Bundesliga, come per esempio Mainz e Friburgo, ma la dirigenza friulana non ha voluto cederlo. Si giocherà il posto con Makengo e Walace. Attualmente, parte leggermente indietro nelle gerarchie, ma avrà modo e tempo di guadagnarsi la titolarità.