Udinese | Le tappe dei bianconeri fino al Mondiale: occhio alle trappole

I bianconeri volano, ma devono stare attenti a non fare come Icaro: come ha spiegato il direttore Marino la squadra deve rimanere con i piedi per terra. l'edizione odierna de il Messaggero Veneto indica le possibili trappole sulla strada dei bianconeri nei prossimi incontri di campionato da qui a novembre, quando avverrà la sosta per il Mondiale. A partire dal posticipo: una trasferta che si potrebbe rivelare mortifera, contro una squadra che ha per allenatore quello che di fatto ha costruito l'Udinese di Sottil. Ma di pressione ne avrà anche il Verona, per il quale un ko potrebbe portare al ribaltone in panchina.