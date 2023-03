Udinese – Tattica per tutti i presenti / Il punto sulla seduta d’allenamento

L'Udinese continua a lavorare in vista di questo rush finale di campionato. Non sono ammessi dei passi falsi per la società gestita dai Pozzo

Da pochi minuti è terminata la seduta odierna al Bruseschi di Udine. La squadra si è trovata sui campi nonostante il gruppo ridotto per via delle convocazioni nazionali. Ricordiamo che gli assenti sono diversi, si parte dal giovanissimo Pafundi per finire anche a Nestorovski passando per diversi titolari come Lovric, Bijol e Destiny Udogie. Per poter completare le sedute d'allenamento bisogna anche fare affidamento sull'importante approccio della primavera di mister Jari Sturm. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere subito come è andata la seduta d'allenamento odierna per la squadra del Friuli Venezia Giulia.

Il club si è ritrovato in mattinata per un allenamento singolo e non una doppia, anche se tutta la durata è stata a dir poco intensa. Nella prima parte i ragazzi hanno completato un lavoro principalmente di tattica anche in preparazione al prossimo incontro con i felsinei. Nella seconda fase della seduta, invece, si è dato vita ad una vera e propria partitella contro i più giovani. Da una parte la prima squadra, mentre gli avversari sono stati proprio quelli della Primavera (citati in precedenza). Adesso, ecco il programma di domani mattina. Non c'è un minuti di relax per tutti i giocatori che sono rimasti in Friuli.

Il programma di domani — Quello di sabato sarà l'ultimo allenamento di questa settimana. In programma un altro match contro la Primavera. In questa occasione la durata della partita sarà più lunga, ma non composta da due tempi regolamentari. Una buona occasione per vedere all'opera tutti i calciatori che non hanno ancora avuto molto spazio.