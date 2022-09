News Udinese – Teodorczyk cerca casa / Nuova idea di mercato

Un ex bianconero continua a non trovare pace. Dopo diverse stagioni in maglia friulana (in cui non è mai riuscito a fare la differenza) Lukas Teodorczyk è pronto per una nuova possibile avventura. Nello scorso gennaio è arrivata la rescissione con l'Udinese e il conseguente passaggio al Vicenza. Con la squadra biancorossa, però, non è mai riuscito ad entrare in sintonia e di conseguenza il magro bottino è quello di un solo gol in metà campionato. La stagione, infine, si conclude nel peggior modo possibile ed immaginabile visto che nonostante una grande cavalcata la società non è riuscita a mantenere la categoria. Tra i vari tagli fatti nel team, c'è stato anche quello che riguarda proprio il contratto dell'attaccante polacco.