Udinese-Empoli / Test amichevole per i toscani: ecco come è andato

Il prossimo avversario dell'Udinese è sceso sul campo, per quello che è definibile come il suo primo test in vista dell'inizio del campionato

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi per prepararsi ad una seconda parte di stagione molto difficile. Si parla di una squadra che ha intenzione di conquistare qualcosa in più del momentaneo ottavo posto ed è disposta a fare il possibile pur di portare a casa un piazzamento europeo. Il campionato ricomincerà contro l'Empoli tra poco meno di un mese, per l'esattezza si parla del quattro di gennaio. La squadra allenata da Paolo Zanetti è già al lavoro per conquistare la salvezza finale. Proprio l'altro ieri è andato in scena il primo test match di questa pausa invernale. Ecco come si sono comportati i calciatori toscani.

La partita non era delle più facili, visto che si affrontava una squadra di buon livello come lo Sturm Graz. La società austriaca al momento si trova al secondo posto del suo campionato e sta lottando per portare a casa un titolo che manca da davvero molto tempo. L'Empoli, però, ha disputato un buonissimo match ed alla fine è riuscito a portare a casa una vittoria sudata, ma anche meritata. Il risultato finale racconta di un 2-1 pieno di insidie e soprattutto che ha permesso a tutti di far notare che la squadra di Zanetti oltre che essere solida gioca un buon calcio.

I marcatori — Proprio in vista del primo incontro di campionato, bisogna tenere d'occhio diversi calciatori che potrebbero sorprendere la retroguardia bianconera. Il primo arriva dall'Olanda, ma ha già un passato in Italia e in questa prima parte di stagione non ha sorpreso: Sam Lammers. Il secondo, invece, lo conosciamo benissimo e stiamo parlando di un difensore che da tante stagioni gioca nel nostro campionato: Ismajli.