News Udinese | Test in famiglia: le parole di Pafundi, Sturm e Iob

I ragazzi della Primavera hanno commentato le loro impressioni sul test svolto in famiglia, vinto per 10-0 dalla prima squadra

Redazione

L'Udinese ieri è scesa in campo per un test amichevole contro la Primavera, terminato con il punteggio di 10-0 a favore degli uomini di Sottil. La partita è stata un'occasione per mettere alla prova chi ha giocato di meno per preparare al meglio la trasferta di Verona contro l'Hellas. A fine gara, tra i protagonisti della prima squadra c’è Simone Pafundi, ragazzo proveniente proprio dal vivaio bianconero che al sito ufficiale dei friulani ha risposto così: "Con i ragazzi della Primavera ho vissuto momenti incredibili e li conosco tutti, ma è già da qualche mese che mi alleno con i grandi. È stato un buon test per entrambe le squadre per tenere il ritmo partita. Ci siamo divertiti”. Il talento bianconero poi ha dato un giudizio sulla sua prestazione da esterno destro, ruolo non suo: "È andata abbastanza bene, sono contento”, sorride il giocatore, convocato dall’Under 17 della Nazionale italiana per l'Europeo di categoria. “Adesso partirò in ritiro per due settimane in mezzo in Kosovo, sarà una bella esperienza. Peccato che perderò match importanti sia con l’Udinese che con la Primavera. Mi sarebbe piaciuto aiutarli, ma questo è un impegno a cui non posso mancare”.

Anche per il mister della Primavera, Jani Sturm, è stata “una partita utile per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato”. La stagione dei suoi ragazzi non è cominciata nel migliore dei modi che in questo inizio hanno dovuto fare i conti con “tanta sfortuna con gli infortuni, ma non dobbiamo piangerci addosso, ci sarà una buona opportunità per altri giocatori di mettersi in mostra”.

Una grande emozione

Così l'ha definita Simone Iob, giocatore in forza alla Primavera friulana che non nasconde la sua “grande emozione per aver sfidato grandi giocatori”. Anche il diciottenne afferma che “in queste partite il risultato non conta. Contano la determinazione, la voglia e la grinta che ci metti, per abituarti a giocare contro grandi campioni”. La prossima partita di campionato che la Primavera affronterà sarà contro il Lecce. “Non possiamo pensare di partire sconfitti contro di loro, siamo consapevoli che siano una squadra interessante, ma vogliamo assolutamente vincere”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dichiarazioni del portiere titolare impegnato ieri pomeriggio nelle scuole del friulano. Ecco le parole di Marco Silvestri <<<