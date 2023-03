News Udinese – Thauvin comanda al Bruseschi / Maglia da titolare in arrivo

Il calciatore francese Florian Thauvin non ha inciso in maniera impressionante dal suo arrivo in bianconero. Sicuramente le sue qualità non possono essere in dubbio, ma in questo momento non possiamo fare altro che lamentarci per via delle sue prestazioni. Nella maggior parte delle volte in cui lui è subentrato dalla panchina non è mai riuscito a rendersi pericoloso con le giocate che hanno fatto innamorare i tifosi del Marsiglia. Sfortunatamente per il francese non c'è nemmeno tanto tempo per aspettarlo visto che è arrivato per sostituire l'infortunato Gerard Deulofeu e di conseguenza ci si aspettava un giocatore pronto sin dai primi incontri. Dai campi d'allenamento, però, arrivano delle importanti novità.