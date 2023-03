Notizie Udinese – Thauvin è un punto di domanda / Sabato c’è Success

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo arrivano le prime news sulla formazione

Il team bianconero si prepara all'ultimo incontro prima di una pausa per le nazionali che durerà ben due settimane. La sfida non sarà delle più semplici, visto che dall'altra parte del campo arriveranno i rossoneri completamente agguerriti dopo il pareggio di lunedì sera contro la Salernitana. La squadra di Andrea Sottil, però, è consapevole e sa che può fare la differenza sperando di portare a casa dei punti importanti. Per farlo c'è bisogno del team al completo e di tutti i suoi giocatori più in forma. Tra questi c'è anche un attaccante che non riesce a sbloccarsi, ma fornisce delle prove sempre di primissimo livello. Il punto su Isaac Success e il suo dualismo con l'ala francese Florian Thauvin.

L'attaccante della Francia non ha iniziato il suo periodo in bianconero nel migliore dei modi. Al momento si sta accontentando troppo spesso di qualche semplice spezzone di gara che è assolutamente troppo poco per un talento della sua caratura. Solamente che nelle partite giocate dall'inizio non ha fornito nessun tipo di garanzia ed anzi è risultato spesso un pesce fuor d'acqua. Proprio per questo motivo il tecnico è stato costretto a rispolverare Isaac Success che anche se non è un portento sotto porta da tutto sul campo ed è fondamentale nel gioco del team.

Contro i rossoneri — Sabato sera è quasi sicura la presenza di Isaac Success dal primo istante di partita. Difficile che Sottilpossa schierare un calciatore che non è al meglio per un incontro così importante. A partire dalla seconda frazione potrebbero esserci le condizioni per rischiare anche la presenza del nuovo componente della squadra.