Udinese – Thiago Motta fa la conta in attacco: non solo Arnautovic out

L'Udinese si prepara ai prossimi match di campionato. In vista della partita di domenica, non perdere il punto sui rossoblù infortunati

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. In questi giorni al Bruseschi sono rientrati tutti i nazionali, pronti per riprendere i duri allenamenti del tecnico Andrea Sottil. Se i bianconeri dovranno fare a meno di ben due titolari in difesa (Rodrigo Becao e Nehuen Perez), dal canto suo il Bologna deve fare i conti con la propria infermeria. Al momento, sono due gli attaccanti che non potranno essere presenti al prossimo incontro di campionato. Andiamo a fare il punto sulle assenze anche in casa rossoblù in vista della partita che si giocherà alle 12 e 30 di domenica.

Il primo centravanti che ha alzato bandiera bianca già da più di una settimana è Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco aveva iniziato questa annata in maniera clamorosa, mettendo a segno ben sei gol prima del Mondiale, ma dopo il lungo infortunio ha iniziato un calvario che pare non avere fine. Ad oggi Marko non è nemmeno sicuro di un posto da titolare, visto che nelle ultime due partite giocate è sempre partito dalla panchina. Adesso si lavora in vista dei prossimi match e si cercherà in tutti i modi di poterlo recuperare in vista del rush finale di questo campionato.

Non solo Arnautovic — Oltre l'ex West Ham, Thiago Motta dovrà rinunciare anche a Joshua Zirkzee che dovrà alzare bandiera bianca in vista di domenica prossima. Un problema alla caviglia sta condizionando la seconda stagione in Italia del bomber classe 2001. Anche in questo caso Motta cercherà di recuperarlo il prima possibile e fino a quando sarà assente, ci penserà Musa Barrow a prendere il suo posto.