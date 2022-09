Notizie Udinese – Timore Perez, ci sarà in quel di Verona? Le ultimissime

Il giocatore argentino è impegnato con la sua nazionale dall'altra parte del mondo. Ecco quando tornerà a disposizione di mister Sottil

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro di campionato. La partita non sarà semplice, visto che dall'altra parte è pronta a dare tutto una squadra allenata da un mister che conosce a memoria i giocatori bianconeri: Gabriele Cioffi. Le prossime ore si prospettano frenetiche e molto importanti visto che anche un giocatore decisivo come Nehuen Perez potrebbe non esserci. La pausa nazionali sicuramente rende i giocatori meno immuni agli infortuni, ma soprattutto i giocatori sudamericani sono puntualmente attesi da grossi viaggi e grandissime distanze da coprire. Solo nelle prossime ore si potrà avere qualche informazione in più riguardo il calciatore e quando rientrerà in quel di Udine.

Al momento il problema non è di caratura fisica, ma semplicemente una questione logistica e soprattutto i giorni a disposizione per preparare un test così importante. Il mister Andrea Sottil sa che vuole tutti pronti e al massimo in vista dei prossimi impegni di campionato, motivo per cui l'amichevole dell'Argentina contro la Jamaica di mercoledì notte scombina e non poco i piani. L'approdo da parte di Nehuen Perez in quel del Bruseschi potrebbe arrivare solo e soltanto verso la fine di questa settimana. Motivo per cui si sta pensando ad una possibile altra soluzione in quel reparto.

Le alternative difensive

Se i due giorni non dovessero bastare al difensore centrale che arriva dall'Atletico Madrid, si pensa ad un'altra difesa titolare. Questa potrebbe essere una grande chance per il ritorno di un giocatore importante come Bram Nuytinck. Quest'anno ha avuto poco spazio, ma un'occasione del genere potrebbe essere pressoché unica per il centrale olandese in cerca di riscatto.