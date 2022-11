Udinese | L’ex Tissone pronto per una nuova avventura in…Eccellenza

L'ex centrocampista bianconero ha deciso di ricominciare dall'Eccellenza sarda. Pronta quindi una nuova pagina della sua carriera

La squadra continua a riposarsi in vista del rientro agli allenamenti previsto tra quattro giorni sui campi del Bruseschi. Da lunedì si tornerà all'opera per poter preparare al meglio la prossima parte della stagione. Il Mondiale di mezzo ha reso (senza ombra di dubbio) tutto il campionato più strano e più avvincente, ma adesso bisogna riconcentrarsi sulle possibilità che ha l'Udinese e lavorare in maniera impeccabile per potersi togliere diverse soddisfazioni. Soddisfazioni che si è tolto un ex bianconero, un po'sparito dai radar negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Fernando Tissone, ex centrocampista di Udinese, Atalanta e Sampdoria, che ripartirà dall'Eccellenza sarda. L'argentino classe '86 dopo aver chiuso l'avventura con la Paganese in Serie C ha infatti trovato l'accordo con il Budoni del direttore sportivo Salvatore Casapulla e allenato da Raffaele Cerbone. Il giocatore sbarcherà sull'isola questo pomeriggio per le firme e iniziare la nuova avventura.

Fernando Tissone approda all'Udinese guidata da Luciano Spalletti nel gennaio 2005, dimostrando subito le sue doti tecniche: viene impiegato dal tecnico toscano in due occasioni nel corso della stagione come centrocampista centrale, diventando il primo giocatore argentino ad esordire a 18 anni nella massima serie. A fine stagione l'Udinese termina il campionato piazzandosi al quarto posto davanti alla Sampdoria. Questo risultato permetterà così ai bianconeri di qualificarsi per la prima volta ai preliminari di Champions League.