Udinese-Fiorentina / Il top e il flop del sesto match stagionale

Eccoci con il top e flop della sesta giornata di campionato. Un match che non ha annoiato, pieno di colpi di scena e sorprese

L'Udinese non sa più vincere. Oggi pomeriggio è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Alla Dacia Arena, i viola si sono imposti per 0-1 grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic. I friulani hanno fornito una prestazione altalenante. Male nel primo tempo, bene nella ripresa. I ragazzi di Gotti devono reagire. Domenica prossima li aspetta la dura trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Il premio di Mvp abbiamo deciso di assegnarlo a Beto. Il portoghese è stato schierato da mister Gotti dall'inizio per la prima volta in stagione. Il classe '98 ha fornito una buonissima prestazione. Ha corso, spinto e lottato su ogni pallone. Oltre a questo, si è reso pericoloso anche in diverse occasioni. Nel primo tempo, è stato fermato da Quarta sul più bello, mentre nei secondi 45 minuti solo un miracolo di Dragowski gli ha negato la gioia del gol. In vista dei prossimi incontri, l'ex Portimonense si candida prepotentemente per un posto da titolare. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Purtroppo il periodo negativo di Walace sembra non finire più. E' lui il peggiore in campo. Anche oggi il brasiliano è apparso in evidente difficoltà per quasi tutta la partita. Lento, macchinoso e quasi sempre in ritardo. Il centrocampo della Fiorentina ha sovrastato quello bianconero, soprattutto nel primo tempo. Ma c'è di più. Il brasiliano ha causato il fallo da rigore, poi trasformato da Dusan Vlahovic. Il mediano ha toccato il ginocchio di Bonaventura facendolo cadere in area. Avrebbe potuto evitare. Walace rischia seriamente di peredere il posto da titolare. Jajalo scalpita, ma chissà che Gotti non decida di cambiare modulo.