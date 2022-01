Udinese – Il top ed il flop dell’incontro di Coppa Italia

Allo stadio Olimpico di Roma è andato in scena il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco il top e flop dell' incontro

Redazione

L'Udinese gioca una partita di cuore e carattere, riuscendo a mettere in seria difficoltà i biancocelesti per buona parte del secondo tempo. Tuttavia, il gol di Ciro Immobile condanna i ragazzi di mister Gabriele Cioffi all'eliminazione. C'è rammarico. Nel prossimo match, i friulani affronteranno a Marassi il Genoa, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Shevchenko. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara di questo pomeriggio per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Come detto in precedenza, la squadra ha disputato un' ottima partita. Forse, il migliore è stato Isacc Success anche se è stato in campo solamente fino al 66'. Il nigeriano ha corso, lottato, fatto salire la squadra e conquistato falli importanti. Grazie alla sua intraprendenza è riuscito a far ammonire sia Luiz Felipe che Patric. L'ex Watord è stato il giocatore più pericoloso. Verso la fine del primo tempo è riuscito a smarcarsi in maniera perfetta e calciare verso la porta di Reina, ma Marusic ha salvato tutto. Ha avuto una buona occasione anche nella ripresa. Reina ha respinto con i piedi. Ma passiamo al peggiore in campo.

Flop

Non c'è proprio un peggiore in campo. Forse, chi è stato maggiormente in difficoltà è stato Marvin Zeegelaar. Soprattutto nel primo tempo, l'olandese, ha sofferto parecchio la velocità e i dribbling di Felipe Anderson. Inoltre, è stato anche ammonito per un intervento scomposto su Luis Alberto. Nella ripresa è cresciuto come il resto della squadra. Piccola menzione anche per Perez e Becao. I due centrali hanno giocato una buona partita, ma in occasione del gol di Immobile potevano e dovevano fare meglio. Una disattenzione, forse, dovuta alla stanchezza. Peccato. Nel frattempo, MondoUdinese ha stilato le pagelle della gara. Ecco i voti. Ci sono diverse sorprese <<<