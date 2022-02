Notizie Udinese – Il top player non ci sarà / Pioli cerca una soluzione

Il match si avvicina a grandi passi e nel pomeriggio la squadra dovrebbe partire per Milano. Intanto Pioli deve fare caso ad un assenza

Il team bianconero si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro. Si parla di una partita tutt'altro che semplice, dato che dall'altra parte ci saranno i rossoneri di Stefano Pioli. La capolista non può permettersi altri passi falsi dopo il sanguinoso pareggio ottenuto contro la Salernitana. L'Udinese, d'altro canto, ha bisogno di punti per poter provare ad ipotecare la salvezza e non continuare a complicarsi la vita. Nonostante le due partite in meno, non si può stare tranquilli dato che sono solo tre i punti che separano la società dei Pozzo dal Venezia (attualmente terz'ultimo). Le novità in vista del match di domani sera non finiscono qua. Un giocatore alza bandiera bianca e questo è un problema per l'attuale capolista. Ecco di chi si sta parlando.