Notizie Udinese – La top undici mondiale dei Pozzo: team da paura

Il team friulano si prepara alla ripresa degli allenamenti, ma nel frattempo arrivano delle novità importanti dal Mondiale in Qatar: il punto

Redazione

La squadra bianconera si gode ancora questo periodo di relax, anche se l'inizio si sta avvicinando velocemente. Lunedì è fissata la ripresa degli allenamenti con le squadre che non vedono l'ora di mettersi all'opera per iniziare nel migliore dei modi le restanti venticinque giornate del nostro campionato. Si parla di una situazione non semplice e di una società che vuole lottare fino alla fine per le posizioni che contano. L'unico obiettivo prefissato è l'Europa. Nelle ultime ore, però, il Gazzettino ha composto una top undici da paura. Ecco la squadra mondiale che potrebbe schierare la famiglia dei Pozzo. Un team pronto per mettere in difficoltà le migliori nazionali del globo.

Sono ben tredici i giocatori di proprietà o che sono stati dei Pozzo che in questi giorni si stanno facendo valere al Mondiale. In realtà non si potrebbe scendere in campo perché mancherebbe un portiere ma se andiamo a vedere i dieci giocatori che compongono la squadra si parla proprio di un team di altissimo livello. Si parte con una difesa a quattro composta da Molina come esterno destro ed Estupinian come sinistro. I centrali sarebbero due e stiamo parlando di Nkoulou ed Aké: un tandem di tutto rispetto. A centrocampo il mediano sarebbe Hongla del Verona e le mezz'ali di grandissima qualità Zielinski e Rodrigo De Paul. Adesso non perdiamo altro tempo e passiamo all'attacco.

Gli ultimi tre — Il trequartista e le due punte sono il pezzo forte di questa squadra improvvisata. Si parte con Bruno Fernandes sulla trequarti (uno dei migliori interpreti al mondo). Per concludere con un attacco a due di tutto rispetto. Il primo è Ismaila Sarr che tutt'ora gioca al Watford e il secondo, invece, sarebbe Richarlison autore di una pregevole doppietta proprio ieri sera. Resta anche dello spazio in panchina dove ci sarebbero Larsen, Ebosse e Widmer, Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato. L'ex capitano in partenza: il punto <<<