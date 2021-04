Torino a caccia della salvezza: l’analisi sui granata

L’Udinese affronterà il Torino nell’anticipo del sabato sera, in un incontro valido per la giornata numero trenta di serie A

L’Udinese affronterà il Torino nell’anticipo del sabato sera, in un incontro valido per la giornata numero trenta di serie A. L’incontro si terrà alla “Dacia Arena” di Udine, e riprendendo la marcia casalinga (dopo lo stop contro la Lazio), i friulani potranno blindare con la cera lacca la propria salvezza, contando come i granata di Nicola siano attualmente al quartultimo posto. Che squadra si troveranno di fronte? Una compagine che proviene dal pari del derby e più in generale apparsi in ripresa. Da quando c’è Nicola sulla panchina granata, infatti, oltre al focolaio COVID, sono arrivati risultati incoraggianti come una serie di pareggi ad iniziare la serie (clamoroso quello con l’Atalanta da 0-3 a 3-3), impreziositi dalla vittoria in rimonta sul Sassuolo (da 0-2 a 3-2). Se nella prima parte di stagione, con Giampaolo, il Torino subiva le rimonte, adesso le fa. E inizia a intravedere la salvezza, sebbene sia ancora lontana. Due punti sopra e una partita in meno sul Cagliari terzultimo, possono essere motivo per restare sugli attenti e dare il massimo fino alla fine. La salvezza non è scontata né semplice. Ci proverà a rendergliela più complicata l’Udinese.