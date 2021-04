Udinese, bianconeri in campo: sabato prossimo la sfida all’ex tecnico

Il campionato italiano ha ormai dato il via alla sua volata conclusiva. La matematica non ha ancora incoronato il club campione d’Italia, né chi verrà rimandato in Serie B. Perciò, ogni punto a disposizione in queste ultime nove giornate,...

Il campionato italiano ha ormai dato il via alla sua volata conclusiva. La matematica non ha ancora incoronato il club campione d'Italia, né chi verrà rimandato in Serie B. Perciò, ogni punto a disposizione in queste ultime nove giornate, sarà come se valesse doppio. Tuttavia, ci sono alcuni club che sembrerebbero più lanciati di altri verso i propri obiettivi. Una di queste compagini, è certamente quella di Antonio Conte. La società nerazzurra ha smesso di lasciare per strada i risultati utili ed ha inanellato una serie di vittorie che ha scoraggiato i suoi rivali. Ora le maggiori inseguitrici hanno perso terreno e lo scudetto sembrerebbe destinato a finire nelle grinfie dei meneghini.

Il prossimo incontro

Sia i rossoneri di Stefano Pioli che la Juventus di Andrea Pirlo, sembrerebbero come rassegnati all'idea. Tant'è che i bianconeri, durante l'ultimo turno, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 con il Torino. La formazione allenata da Davide Nicola appare come rinvigorita. Se prima i granata erano una seria indiziata per la retrocessione, ora potrebbero invece rendersi protagonisti di un mezzo miracolo sportivo. La prossima sfida del Toro, sarà proprio contro l'Udinese. Appuntamento a sabato prossimo tra le due squadre che si affronteranno alla Dacia Arena a partire dalle 20:45.

La sfida all'ex

Questa mattina Luca Gotti e i suoi sono scesi in campo per la prima volta dopo le festività pasquali: in ballo c'è la gara contro l'ex tecnico bianconero. Nicola infatti, ha vissuto anche un breve parentesi nel Friuli. Senza riuscire, però, a farsi valere come guida tecnica dell'Udinese. L'ex friulano è stato chiamato dal Torino, a stagione in corso, per rimettere in piedi ciò che era crollato con Marco Giampaolo in panchina. Il tecnico dei granata avrebbe convinto e potrebbe guadagnarsi la conferma. Tuttavia, molto dipenderà dal risultato di fine stagione. Intanto nel centro sportivo dell'Udinese.