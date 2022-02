Udinese-Torino / Juric preoccupato: ”Domani ci sarà un’assenza pesante”

Domani, è in programma il match tra Udinese e Torino. Il tecnico dei granata, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole

Manca sempre meno al match tra Udinese e Torino . I friulani nel 2022 non hanno mai vinto: due sconfitte ed un pareggio, più l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il team piemontese, invece, è reduce da due vittorie ed un pari. Stati di forma opposti. Si preannuncia una gara combattuta e tesa, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. Nel frattempo, il tecnico dei granata, Ivan Juric , è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole .

Juric ha parlato di un'assenza importante. ''La squalifica di Bremer non ci voleva. In difesa qualcosa perdiamo. Buongiorno al posto di Bremer ha già fatto bene. Tuttavia, ha avuto un problema all’adduttore, oggi vediamo se ha recuperato. Questa settimana abbiamo provato con Zima in mezzo e Izzo a destra. Se Buongiorno non ce la fa o c’è troppo rischio andremo con questa soluzione. Djidji ha un po’ di problema al pube, ha ricominciato ad allenarsi e spero che riesca a sconfiggere questo problema. Pjaca? Sta bene, ha avuto una piccola roba al ginocchio ma niente di che. È normale che dopo un’operazione al ginocchio può subire qualcosa, come anche Mandragora. Ma Pjaca contiamo di recuperarlo e dovrebbe venire con noi. Belotti sta continuando il programma di recupero. Se tutto va bene, da lunedì tornerà in gruppo.''.