Torino-Udinese / Le parole di mister Juric: “Ivan Ilic non ci sarà”

L'Udinese continua a lavorare sui campi d'allenamento in vista del match odierno. Non perdere le parole in conferenza stampa di Ivan Juric

Oggi l'Udinese è attesa da un impegno molto importante contro una squadra di grande livello come il Torino di mister Ivan Juric. Due società che sono pronte a dare tutto sin dai primi minuti pur di poter ottenere una posizione nella prossima Conference League. Al momento ha un piccolo vantaggio la società guidata da Sottil, ma sicuramente non ci si può crogiolare sugli allori, visto che il Torino è pronto ad un ipotetico sorpasso. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutte le dichiarazioni del mister ex Hellas Verona in vista del match di questo pomeriggio. I tratti più importanti della conferenza di Ivan Juric.

"Ha preso una botta e non ci sarà. Ivan l'ho voluto fortemente perché è un ragazzo che può essere il presente ma anche il futuro. E' già un buon giocatore. Se facciamo un paragone con Lukic, posso dire che in questo momento è meno forte". Le parole del tecnico sono proprio perfette per sostenere le capacità di questo centrocampista, ma allo stesso tempo non caricarlo di pressioni che potrebbero rovinare la sua crescita. Sicuramente in conferenza mister Juric ci ha saputo fare, ma ora andiamo a vedere il suo pensiero nei confronti della squadra avversaria. Ecco le parole del coach sull'Udinese.

La presentazione del match — "Vorrei che noi prendessimo la nostra strada. Se ripetessimo la prestazione di Firenze sarei felicissimo. La classifica non mi ossessiona così tanto come ad altri, io voglio una prestazione convincente.". Ivan ha fatto capire in pochissime parole che quella di questo pomeriggio sarà una vera e propria battaglia, sotto tutti i punti di vista. Allo stesso tempo ci ha tenuto a rimarcare che oggi ci saranno parecchi assenti da Ilic fino a Zima, ma anche passando per il trequartista Radonjic. Cambiando rapidamente discorso, non perdere anche le parole dell'altro tecnico. Ecco la conferenza stampa di mister Sottil <<<