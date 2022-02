Udinese – Torino / I precedenti tra le due squadre: “Tutto in equilibrio”

La squadra bianconera si avvicina a grandi falcate al prossimo incontro. Andiamo a vedere tutto nei dettagli. Tutti i precedenti con il Toro

Redazione

Il team bianconero si avvicina a grandi falcate alla ripresa del campionato. Tra poco più di 24h gli uomini di Gabriele Cioffi scenderanno in campo per difendere la Dacia Arena dagli assalti del Torino di Ivan Juric. Una partita che si prospetta carica di emozioni, con due squadre che giocheranno a viso aperto e senza coprirsi. Saranno diverse le possibili sorprese e sicuramente ogni risultato è possibile. All'Udinese serve una vittoria, che manca alla società bianconera da prima della pausa natalizia (Cagliari - Udinese 0-4) e che farà il possibile per ottenerla proprio domani alle ore 18. Intanto andiamo a vedere i precedenti storici con la squadra piemontese.

I precedenti

Tra i due team regna un quasi totale equilibrio. Viene aggiunto il quasi proprio perché il match di andata ha fatto la differenza, dato che se andiamo a vedere i risultati nelle 73 gare disputate nella massima serie tra le due compagini, troviamo 25 vittorie per i friulani, 22 pareggi e 26 vittorie per i granata. La differenza, per forza di cose è stata fatta dallo scontro dell'andata, quando ad imporsi fu il team di Bremer per 2-1. Intanto oltre ai precedenti, questa partita offre anche parecchi marcatori storici. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Stiamo parlando di nomi che tutt'ora vengono idolatrati dai tifosi.

I marcatori

Il miglior realizzatore per l'Udinese è Bettini che riuscì a segnare ben quattro gol agli avversari granata, mentre per il Torino colui che più ha messo in difficoltà la retroguardia bianconera è Andrea Belotti, sono ben sette le sue reti all'attivo contro la squadra (ad oggi) allenata da Gabriele Cioffi. Intanto non perderti le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa. Il mister ha presentato al meglio il prossimo incontro di campionato, una partita che non si può sbagliare. Andiamo a vedere le dichiarazioni più importanti della sua conferenza stampa <<<