Udinese – Le parole di mister Cioffi: “Le partite non le vinci se…”

Il tecnico bianconero è stato chiaro alla viglia del prossimo incontro di campionato. Una partita non semplice, scopriamo il suo pensiero

Il campionato è ufficialmente ripartito. Per vedere l'Udinese, però, bisognerà aspettare l'incontro di domani sera, quando la squadra bianconera se la vedrà contro il Torino di Ivan Juric in una partita che si prospetta molto interessante. Il team non si può permettere altri passi falsi e bisogna iniziare a lavorare con un solo obiettivo: la vittoria. La zona retrocessione dista ben sette lunghezze, che possono sembrare abbastanza, ma non è mai possibile dire l'ultima parola soprattutto perché da dietro tutte si sono rinforzate e sono pronte per provare un ultimo (disperato) assalto alla permanenza nella massima serie. Anche il tecnico bianconero Gabriele Cioffi ha detto la sua su questo incontro. Scopriamo il suo pensiero.