Torino-Udinese / Strano caso Ilic: prepara il match con due squadre diverse

L'Udinese sta lavorando in maniera professionale in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha grande voglia di fare la differenza e mettere sul campo da gioco tutto pur di assicurarsi i tre punti finali allo stadio Olimpico Grande Torino. Quella di domenica sarà una vera e propria sfida ad altissimo livello, stiamo parlando di due squadre che hanno grande voglia di fare la differenza e soprattutto conquistare un posto in Europa. Al momento la lotta per il settimo posto è apertissima e di conseguenza chi ci arriva può conquistare un piazzamento in vista della Conference League 22/23 . Nel frattempo c'è un giocatore che sta preparando la stessa partita due volte in una settimana. Ecco lo strano caso che coinvolge Ivan Ilic .

Il giocatore arrivato negli ultimi giorni di mercato in quel di Torino per una cifra molto vicina ai 15 milioni di euro, potrebbe giocare questa partita per la seconda volta in stagione, ma è andato molto vicino a giocarla due volte in una settimana con la stessa maglia sulle spalle. Fino a venerdì scorso Ivan si è allenato con il Verona e di conseguenza ha preparato al meglio il match contro l'Udinese giocato lunedì. Ora, invece, si trova agli ordini di Ivan Juric che da questo pomeriggio inizierà a pensare esclusivamente all'Udinese. Sicuramente non si può fare altro che pensare a quanto Ilic sia pronto per questo incontro di campionato, visto che negli ultimi 14 giorni il suo avversario non è mai cambiato.