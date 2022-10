Udinese – Torino / Le ultime dal Piemonte: attenzione al ritorno di Sanabria

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida non semplice, ecco tutte le ultime da Torino

Il team bianconero comincia a lavorar in vista dei prossimi incontri di campionato. Bisogna invertire il prima possibile la rotta, visto che la sconfitta contro il Monza potrebbe anche lasciare degli strascichi tutt'altro che facili da superare. La squadra si è messa al lavoro già ieri pomeriggio in vista del lunch match di domenica. Dall'altra parte, però, arriverà un'altra società pronta e costruita in maniera ottimale: il Torino di Ivan Juric. La squadra piemontese si sta già allenando da un giorno in più siccome ha giocato martedì in Coppa Italia. Vanno dati ancora gli ultimi aggiornamenti, però, sulle condizioni dei campioni che il Torino non è ancora sicuro di poter schierare dal primo minuto.

Il protagonista dell'articolo è senza ombra di dubbio il bomber Antonio Sanabria. Quest'anno non è ancora riuscito a fare la differenza e sta segnando abbastanza poco, ma sappiamo il suo ruolo imprescindibile nello scacchiere tattico del tecnico croato. Le prossime ore saranno veramente importanti per poter capire se il bomber riuscirà ad essere presente nel corso dell'incontro di domenica. Oggi potrebbero esserci delle indicazioni molto importanti, visto che la squadra scenderà in campo per il penultimo allenamento in vista dell'Udinese. Solo tra qualche ora scopriremo la decisione sul bomber paraguaiano. In caso di assenza ecco come potrebbe essere sostituito sul campo da gioco.

La seconda soluzione — In caso di assenza del centravanti, Ivan Juric è pronto ed ha già studiato uno schema tattico alternativo. In questo caso potrebbe essere replicata la formazione di domenica scorsa, quando al centro dell'attacco c'era Nikola Vlasic come falso nueve e con molta libertà di movimento. Alle sue spalle, invece, i due trequartisti fantasiosi come Neamanja Radonjic e Miranchuk.